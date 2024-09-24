В I чтении принят проект о праве ЦБ ежегодно определять валюты уставного капитала банков и НПФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает наделить совет директоров Центрального банка полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

Документ (№653124-8) был внесен в парламент в конце июня, среди авторов – сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков.

Поправки вносятся в закон о Центральном банке, закон о банковской, страховой деятельности и деятельности НПФ.

Перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала, определяется решением совета директоров Банка России на ежегодной основе. Данное решение размещается на официальном сайте ЦБ не позднее 15 февраля текущего года, следует из законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта – снижение рисков из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Авторы приводят перечень иностранных валют, которые, предположительно, могут быть одобрены в качестве внесения в уставные капиталы. Это – валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, а также валюты стран БРИКС: китайский юань (допустим для использования и сейчас), индийская рупия, валюты Бразилии и ЮАР. Предлагается разрешить вносить в уставные капиталы валюты Аргентины, а также Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сейчас валюта вкладов в уставный капитал кредитной организации регулируется инструкцией ЦБ (№135-И). До марта 2016 года в ней говорилось, что вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть денежные средства в валюте РФ и денежные средства в иностранной валюте. В марте 2016 года вышло указание ЦБ (№3982-У), в котором был определен закрытый перечень иностранных валют, внесение которых допускается в уставные капиталы банков: это валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии, Японии. Использование в качестве вклада денежных средств в иной иностранной валюте не допускается, отмечается в указании.

В законе о страховой деятельности говорится, что оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в валюте РФ. Внесенный законопроект также убирает этот пункт из закона.

Сейчас оплата уставного капитала страховщиков и НПФ установлена в рублях.