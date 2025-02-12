Банк России сможет ограничивать долю уставного капитала в инвалюте для банков

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который предоставляет Банку России право определять перечень иностранных валют, используемых для оплаты уставного капитала кредитных организаций, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Доработанный законопроект № 653124-8 размещен в электронной базе данных парламента.

В рамках первого чтения предполагалось, что совет директоров ЦБ должен будет ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и НПФ. Данное решение должно размещаться на официальном сайте ЦБ не позднее 15 февраля текущего года, следовало из законопроекта.

В пояснительной записке говорилось, что цель законопроекта - снижение рисков из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Ко второму чтению из законопроекта была убрана обязанность ЦБ ежегодно до 15 февраля публиковать и размещать перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала финансовых организаций. Предлагается конструкция, при которой в случае, если это решение будет принято, оно должно публиковаться регулятором не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения.

Кроме того, согласно доработанному тексту, совет директоров ЦБ будет определять не только, какие иностранные валюты можно использовать для оплаты уставного капитала кредитной организации, страховщика или НПФ, но и устанавливать лимиты на их долю в капитале и определять максимальный размер вложений в конкретную валюту.

Поправки также уточняют соответствующие положения в законах о банках, страховании и НПФ.

Сейчас валюта вкладов в уставный капитал кредитной организации регулируется инструкцией ЦБ (№ 135-И). До марта 2016 года в ней говорилось, что вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть денежные средства в российской валюте и денежные средства в иностранной валюте. В марте 2016 года вышло указание ЦБ № 3982-У, в котором был определен закрытый перечень иностранных валют, внесение которых допускается в уставные капиталы банков: это валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии, Японии. Использование в качестве вклада денежных средств в иной иностранной валюте не допускается, отмечается в указании.

В законе о страховой деятельности говорится, что оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в российской валюте. Законопроект также убирает этот пункт из закона. Сейчас оплата уставного капитала НПФ также установлена в рублях, но законопроект уточняет эту норму, допуская оплату в валюте.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.