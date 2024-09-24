Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в 2025-2027 годах не превысит 1% ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета в 2025-2027 годах будет на уровне не более 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, на котором рассматривали трехлетний проект бюджета.

"В целом бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса. Дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал он.