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Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в 2025-2027 годах не превысит 1% ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета в 2025-2027 годах будет на уровне не более 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, на котором рассматривали трехлетний проект бюджета.

"В целом бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса. Дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин
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