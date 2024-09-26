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Куглер из руководства ФРС прогнозирует серию снижений ключевой ставки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США проведет серию снижений ключевой ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда, полагает член совета управляющих ФРС Адриана Куглер.

"Решения будут зависеть от данных по инфляции, занятости и экономической активности, но, если условия продолжат меняться в том же направлении, что и сейчас, новые снижения ставки будут уместны", - сказала Куглер на мероприятии в Гарварде.

Также она отметила, что "решительно" поддержала снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов на состоявшемся на прошлой неделе заседании. Теперь ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) составляет 4,75-5%.

По мнению Куглер, оставшийся проблемный компонент инфляции - это расходы, связанные с жильём. В июльском индексе расходов на личное потребление (PCE) этот компонент вырос на 5,3% в годовом выражении, тогда как сам индекс увеличился на 2,5%. Такая ситуация связана с особенностями рынка жилья: договоры аренды, как правило, обновляются только раз в год, а продажи жилья происходят ещё реже.

Рынок труда, полагает она, постепенно нормализуется.

"После пары лет, в течение которых спрос на рабочую силу превышал предложение, рынок труда приходит в равновесие, отражая замедление темпов роста экономики", - сказал Куглер.

США ФРС Адриана Куглер
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