ТГК-14 после SPO хочет продолжить выплату дивидендов дважды в год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-14" (Чита) планирует дальнейший рост чистой прибыли и будет продолжать практику выплат дивидендов дважды в год, сказал председатель советов директоров ТГК-14 и АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, акционер ПАО) Константин Люльчев, слова которого приводятся в материалах компании.

"Чистую прибыль по нашим планам, по нашим прогнозам, мы будем наращивать, создавая возможность и сохраняя наши планы по выплате дивидендов два раза в год", - сказал Люльчев.

По его словам, ТГК-14 начала выплачивать дивиденды относительно недавно.

"Ранее ТГК-14 не платила дивиденды. Мы впервые начали платить и два года подряд выдерживаем свои обещания по направлению 100% чистой прибыли на выплату дивидендов, причем мы это делаем два раза в год. Я хочу отметить, что мы сознательно пошли на этот шаг <. . .> с точки зрения того, что те дивиденды, которые получает собственно "Дальневосточная управляющая компания" как главный акционер, мы направляем обратно в ТГК-14 на реализацию инвестиционной программы, при этом миноритарные акционеры получают хорошую дивидендную доходность, она составила за два года (выплат - ИФ) порядка 14-15%", - отметил Люльчев.

"И это, безусловно, плюс, потому что основные средства направляются обратно в компанию", - добавил он

Ранее сообщалось, что акционеры ТГК-14 на заочном внеочередном собрании 6 сентября приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 0,000456 рубля на обыкновенную акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлена вся чистая прибыль за первое полугодие, рассчитанная по РСБУ, - 619,5 млн рублей.

По итогам 2023 года компания выплачивала дивиденды в размере 1,464 млрд рублей, или 95,6% от чистой прибыли за 2023 год. Выплаты производились из расчета 0,001078 рубля на каждую обыкновенную акцию. Кроме того, акционеры направили на выплату дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых периодов 285,7 млн рублей (0,00021 рубля на акцию).

Сообщалось, что ТГК-14 планирует в текущем году покрыть почти 63% расходов на инвестиционную деятельность за счет средств, которые его акционер - АО "ДУК" - привлечет по итогам SPO и направит на погашение долга перед компанией.

ТГК-14 24 сентября объявила о проведении SPO на "Московской бирже", в рамках которого ДУК продаст до 20% компании. Её доля в капитале сейчас составляет 85,5%.

Не менее 65% от привлеченных средств (за вычетом расходов на организацию сделки и налогов) будут использованы на погашение задолженности акционера перед компанией.

В результате сделки доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных бумаг в рамках SPO.

Цена размещения будет установлена по итогам сбора заявок (проходит с 23 сентября по 3 октября), но не превысит 0,01125 рубля за акцию, сообщала компания, анонсируя SPO. В материалах для клиентов одного из брокеров, принимающего заявки, указано, что нижняя граница ценового диапазона - 0,0085 рубля.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкалья и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 120,77 Гкал/ч.

Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем был назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

Выручка ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла на 18%, до 16,9 млрд рублей, EBITDA - на 55% (до 3 млрд рублей), рентабельность по EBITDA составила 17,6%. Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд рублей.