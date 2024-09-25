Uber будет предоставлять услуги роботакси в ОАЭ в партнерстве с китайской WeRide

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc. объединяет усилия с китайской WeRide Inc., в партнерстве с которой будет предоставлять своим клиентам в ОАЭ возможность вызова роботакси.

Пользователи приложения Uber в ОАЭ смогут начать заказывать поездки на роботакси уже в этом году, говорится в совместном сообщении двух компаний.

Uber подписала ряд соглашений с разработчиками самоуправляемых автомобилей, включая Waymo (подразделение Alphabet Inc.) и Cruise LLC (подразделение General Motors Co.), стремясь позиционировать себя как платформу для коммерциализации этой технологии.

Китайский стартап WeRide получил в ОАЭ лицензию на использование самоуправляемых автомобилей в июле 2023 года и управляет крупнейшим парком роботакси в этой стране.