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Uber в IV квартале увеличил чистую прибыль почти в 5 раз, выручку - на 20%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль в 4,8 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $6,88 млрд, или $3,21 в расчете на акцию, по сравнению с $1,43 млрд, или $0,66 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель прошлого квартала включает выгоду в размере $6,4 млрд от высвобождения налогового оценочного резерва.

Выручка Uber в четвертом квартале подскочила на 20% и составила $11,96 млрд.

Скорректированная EBITDA повысилась до $1,84 млрд с $1,28 млрд, операционная прибыль - до $770 млн с $652 млн.

Совокупный объем заказов увеличился на 18% в годовом выражении - до $44,2 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 18% (до $22,8 млрд), сервиса доставки - также на 18% (до $20,13 млрд). В сегменте грузоперевозок заказы почти не изменились и составили $1,27 млрд.

Консенсус-прогноз, подготовленный FactSet, предполагал чистую прибыль на уровне $0,5 на акцию, выручку - $11,76 млрд, общий объем заказов - $43,48 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber в минувшем квартале, повысилось на 18% - до 3,07 млрд.

Свободный денежный поток вырос до $1,71 млрд с $768 млн.

По прогнозу компании, совокупный объем ее заказов в первом квартале 2025 года будет находиться в диапазоне $42-43,5 млрд, скорректированная EBITDA - от $1,79 млрд до $1,89 млрд.

Котировки акций Uber снижаются на 6,8% в ходе предварительных торгов в среду.

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