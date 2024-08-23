Поиск

Клиенты Uber в США смогут вызывать роботакси Cruise в 2025 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc. в 2025 году начнет предоставлять своим клиентам возможность вызова роботакси.

Компания объявила о создании партнерства с оператором службы роботакси Cruise LLC - подразделением General Motors Co.

Клиентам Uber при вызове такси будет предлагаться вариант заказа самоуправляемого автомобиля Chevrolet Bolt, если маршрут поездки удовлетворяет условиям сервиса роботакси Cruise.

Такая возможность появится лишь у клиентов Uber в США.

Cruise, которая также выпускает самоуправляемы автомобили, пытается восстановить свои позиции после прошлогоднего ДТП с участием ее машины, вынудившего компанию приостановить эксплуатацию роботакси на некоторое время.

Uber США Chevrolet Bolt General Motors Cruise LLC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депутаты Госдумы предложили возобновить кешбэк за путевки в детские лагеря

Возобновляется конвертация иностранных депозитарных расписок в акции крупнейших компаний РФ

Возобновляется конвертация иностранных депозитарных расписок в акции крупнейших компаний РФ

Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 14,3%

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });