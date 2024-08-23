Клиенты Uber в США смогут вызывать роботакси Cruise в 2025 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc. в 2025 году начнет предоставлять своим клиентам возможность вызова роботакси.

Компания объявила о создании партнерства с оператором службы роботакси Cruise LLC - подразделением General Motors Co.

Клиентам Uber при вызове такси будет предлагаться вариант заказа самоуправляемого автомобиля Chevrolet Bolt, если маршрут поездки удовлетворяет условиям сервиса роботакси Cruise.

Такая возможность появится лишь у клиентов Uber в США.

Cruise, которая также выпускает самоуправляемы автомобили, пытается восстановить свои позиции после прошлогоднего ДТП с участием ее машины, вынудившего компанию приостановить эксплуатацию роботакси на некоторое время.