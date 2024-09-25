Adobe ждет максимального роста с 2021 года онлайн-продаж в США в ноябре-декабре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Продажи в интернет-магазинах в США в сезон зимних праздников (с 1 ноября по 31 декабря) увеличатся максимально с 2021 года благодаря крупным скидкам, а также спаду инфляционного давления, прогнозирует компания Adobe Inc.

Она ожидает увеличения продаж в этот период на 8,4% в годовом измерении - до $240,8 млрд. В 2021 году рост составил 8,6%.

Такой прогноз Adobe говорит о том, что американцы все чаще используют для покупок сайты и мобильные приложения вместо традиционных магазинов. Такая тенденция благоприятна для Amazon.com Inc. и других платформ электронной коммерции, а также ритейлеров, расширивших цифровые предложения за последние годы, в том числе Walmart Inc.

Американцы в условиях высокой инфляции переходили на более дешевые варианты в большинстве категорий покупок. Однако в период праздников скидки, которые могут доходить до 30%, подтолкнут их к приобретению более дорогих электроники, товаров для дома и спорта, ожидают в Adobe.

В компании также отмечают, что потребители начинают использовать чат-бот ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта для помощи в совершении покупок, минуя сайты Google (принадлежит Alphabet Inc.) и Amazon, которые могут быть перегружены рекламой.

По данным Adobe, каждый пятый покупатель использует ИИ для поиска наилучших предложений.

По прогнозу Deloitte LLP, общий объем покупок в праздничный период, с учетом традиционных магазинов, увеличится на 3,3% в этом году после повышения на 4,3% годом ранее.