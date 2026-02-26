ЕБРР прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков на 3,6% в 2026 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков (Emerging markets - EM) Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2026 году на 3,6%, в 2027 году - на 3,7%, говорится в его обзоре.

В сентябре ЕБРР оценивал подъем экономики в 2026 году в 3,4%, в 2027 году - в 3,5%.

В 2025 году, по предварительным расчетам, ВВП увеличился на 3,4%.

Обзор под названием "Устойчивый рост на фоне сохраняющейся торговой напряженности" показывает, что, хотя геополитические трения и торговые споры остаются значительными, их влияние на мировую торговлю пока менее выражено, чем предполагалось.

"Быстрая адаптация глобальных цепочек поставок и растущий спрос на продукты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), помогли поддержать экономический импульс во многих странах. Однако полное влияние американских пошлин, возможно, еще не ощущается, поскольку импорт из США подскочил в начале 2025 года в ожидании повышения пошлин", - отмечается в отчете.

Экономический рост поддерживается сохраняющейся дефляцией, которая поддерживает потребление, и крупными инфраструктурными проектами, которые стимулируют инвестиции.

"Экономики (развивающихся стран, которые отслеживает ЕБРР - ИФ) демонстрируют более значительную адаптивность к сохраняющейся торговой напряженности, чем многие ожидали", - заявила главный экономист банка Беата Яворчик.

Торговая напряженность между Китаем и США продолжала усиливаться в 2025 году, что привело к дальнейшему снижению торговли между двумя странами. Тем не менее общий объем экспорта КНР, как и экспорт из большинства стран ЕБРР увеличились по сравнению с 2024 годом. США заменили часть импорта, ранее поступавшего из Китая, поставками из других стран.

Прогноз роста ВВП Турции на 2026 год был улучшен до 4% с 3,4%, на следующий год - до 4,5% с 4%.

Аналитики банка ухудшили оценку экономического роста в России в 2026 году до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%, в 2027 году - до 1% с 1,5%.

Прогноз увеличения ВВП Белоруссии был понижен до 1,3% с 1,7% в 2026 году и до 1,5% с 2,5% - в 2027 году.