ЦБ рассматривает возможность разработки стандарта по автокредитованию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, в случае успешного внедрения ипотечного стандарта, рассматривает возможность разработки аналогичного инструмента для автокредитования. Об этом заявил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Стандарты деятельности кредитных организаций – это такой новый инструментарий, который позволяет нам совместно вырабатывать квазирегулирование, но близкое по своей природе к нормативному регулированию, однако применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором. И мы, собственно, три дня назад, мы утвердили финальную редакцию ипотечного стандарта (...). Стандарт позволил нам в значительной степени урегулировать, то есть исключить реализацию негативных практик на рынке ипотеки, которые бы приводили или к надуванию "пузыря", или к рискам на микроуровне для конкретного заемщика за счет различных перекосов ценообразования, политики скидок, внепрозрачности, разных условий кредитования", - сказал Мамута на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Я думаю, что мы системой стандартных деятельностей кредитных организаций будем пользоваться и дальше. С ипотеки мы начали, но если этот эксперимент окажется удачным, то мы рассчитываем в автокредитовании применить такой же инструментарий", - добавил он.

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций 23 сентября утвердил согласованный с Банком России стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки. В документе также описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику в понятной форме до заключения договора и о каких рисках предупредить. Кредитная организация обязана ответить на вопросы заемщика по ипотечному кредиту и сопутствующим услугам.

Комитет по стандартам был создан в мае 2024 года, на две трети он состоит из представителей банков и банковских ассоциаций.