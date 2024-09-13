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Россия повысит утильсбор на автотранспорт с 1 октября на 70-85%

В дальнейшем утильсбор будет увеличиваться на 10-20% ежегодно с 1 января

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября в среднем на 70-85%. В дальнейшем ставка будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

Для расчета суммы утилизационного сбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты (утверждённые постановлением от 26 декабря 2013 года № 1291 в редакции постановления от 31 января 2024 года января № 76) при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 1 ноября 2024 года.

В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно.

На некоторые виды специализированной техники - экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в России пока находится на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация, которая вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов.

В части импорта автомобильной техники изменения не затрагивают льготные коэффициенты, действующие для физических лиц, самостоятельно ввозящих в Россию автомобили с объемом двигателя до 3л для личного пользования.

Минпромторг Правительство
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