"РусГидро" подняло здание Загорской ГАЭС-2 на 60 см

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" удалось поднять на 60 см здание Загорской ГАЭС-2, сообщил журналистам в кулуарах РЭН глава компании Виктор Хмарин.

"По Загоре пока все очень позитивно, скажем так. 350 тысяч тонн уже (подняли - ИФ), выросла на 60 см вверх", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли уже решение о восстановлении Загорской ГАЭС-2.

"Будем дальше (поднимать - ИФ). Этого недостаточно", - отметил он, пояснив, что станцию надо поднять на 98 см, "после чего возможны следующие этапы".

"Пока 60. Но мы первые, кто смог такой объект поднять на 60 см", - сказал Хмарин.

Летом ПАО "РусГидро" сообщало, что планирует завершить работы по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2 в последнем квартале 2025 года.

"На объекте продолжается выравнивание здания станции. Плановый срок завершения - IV квартал 2025 года. Работы на Загорской ГАЭС-2 осуществляет ООО "ТоннельГеоСтрой", которое было выбрано по результатам конкурсных процедур", - говорилось в пресс-релизе.

Как напоминали в "РусГидро", решение "о дальнейших действиях в отношении проекта строительства Загорской ГАЭС-2 будет принято после оценки результатов работ по выравниванию здания станции".

"РусГидро" строила эту станцию мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап строительства должен был завершиться в 2013 году, второй - в 2014 году. Но в 2013 году на электростанции случилась авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

За 2008-2013 годы "РусГидро" успела потратить на строительство около 70 млрд рублей. Компания получила страховые выплаты за аварию в размере 8,2 млрд рублей, а на восстановление станции в инвестпрограмме на 2017-2021 годы предусматривалось 5 млрд рублей.

"Системный оператор" (СО ЕЭС) видит необходимость в проекте Загорской ГАЭС-2, рассчитывает на ее ввод с учетом того, что техническое решение для исправления ситуации найдено, сообщал осенью прошлого года глава оператора Федор Опадчий. Компания также отмечала, что ожидает завершения строительства ГАЭС в 2028 году.

"Она учтена как вводимая в работу, потому что сейчас там идут работы по устранению тех проблем, которые возникли, и пока они, в общем-то, идут позитивно. Все-таки мы исходим из того, что (она будет введена - ИФ)", - пояснял Опадчий.