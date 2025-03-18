"РусГидро" начнет восстановление оборудования Загорской ГАЭС-2 в 2025 году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "РусГидро" в 2025 году планирует начать работы по восстановлению оборудования Загорской ГАЭС-2 в рамках ликвидации последствий осадки здания станционного узла, говорится в отчете АО "Загорская ГАЭС-2".

Эти работы будут продолжаться в 2026-2027 годах. В этот же период будет проводиться восстановление сооружений Загорской ГАЭС-2 до проектного состояния.

Корректировка проекта строительства Загорской ГАЭС-2 и получение положительного заключения Главгосэкспертизы планируются в 2026-2028 годах по результатам выравнивания станционного узла станции. Тогда же запланировано выполнение работ по достройке электростанции, отмечается в отчете.

В 2024 году на объекте выполнялись работы по выравниванию скважин и нагнетание раствора в скважины 4 и 5 ярусов, сопутствующие этому работы, сообщила "Загорская ГАЭС-2".

Ранее решением "Совета рынка" ввод Загорской ГАЭС-2 был перенесен на 1 декабря 2028 года. В отчете подтверждаются планы завершить все работы по восстановлению электростанции к этому сроку.

"По Загоре пока все очень позитивно, скажем так", - говорил осенью 2024 года гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин. В компании тогда сообщали, что решение о дальнейших действиях в отношении проекта строительства Загорской ГАЭС-2 будет принято после оценки результатов работ по выравниванию здания станции, которые планируется завершить в IV квартале 2025 года.

"РусГидро" строила Загорскую ГАЭС-2 мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап строительства должен был завершиться в 2013 году, второй - в 2014 году. Но в сентябре 2013 года на электростанции случилась авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

"Системный оператор" видит необходимость в проекте Загорской ГАЭС-2, рассчитывает на ее ввод с учетом того, что техническое решение для исправления ситуации найдено, сообщал осенью 2023 года предправления оператора Федор Опадчий.