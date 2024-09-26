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Brent подешевела до $71,81 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение днем в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.

К 13:57 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,65 (2,25%), до $71,81 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,59 (2,28%), до $68,1 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,6%.

Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Власти страны твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Давление на котировки также оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

"С учетом растущих поставок и неопределенного спроса, цены на нефть могут столкнуться с дополнительным понижательным давлением в краткосрочной перспективе", - добавил эксперт.

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия
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