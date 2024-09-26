ЦБ РФ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре", - сказала Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых.

Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.