Девелопера "АПРИ" возглавил бывший чиновник правительства Челябинской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "АПРИ" на заседании 9 октября досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Евгения Козлова, избрал на этот пост Сергея Шаля, сообщила компания.

Трудовой договор с Шалем будет заключен на срок с 11 октября 2024 года по 10 октября 2025 года.

В телеграм-канале "АПРИ" говорится, что ранее Шаль занимал должность управляющего директора компании.

Новый гендиректор, согласно уставу ПАО, сменит прежнего в правлении компании.

До апреля 2024 года Шаль работал в правительстве Челябинской области, занимал должность заместителя губернатора региона.

Как сообщалось, по данным ЕГРЮЛ, Козлов возглавлял "АПРИ" с февраля 2024 года. Он входи в совет директоров девелопера, сказано на сайте компании.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В последние годы работает и в других регионах. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. География присутствия: Челябинск, Екатеринбург и Владивосток, несколько регионов Южного федерального округа.

Этим летом "АПРИ" вышел на IPO и привлек 880 млн рублей. Вся компания оценена в 10,8 млрд рублей. Free float - около 8%.

Согласно отчету ПАО "АПРИ", мажоритарный владелец - ООО "ОК-Финанс" после IPO владеет 84,3% уставного капитала девелопера, еще одному крупному владельцу Виктору Иванову принадлежит 7,5%.

В "ОК-Финанс", по данным ЕГРЮЛ, на 43,7% принадлежит Тимофею Карабинцеву, на 21% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,1%) и президент ПАО Владимир Савченков (4,4%).