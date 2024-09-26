ЦБ пригрозил закрепить в законе ипотечный стандарт, если банки продолжат "плодить" схемы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ попросит закрепить в законе ипотечный стандарт, если банки продолжат "плодить" схемы на рынке кредитования жилья. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XXI Международного банковского форума.

"Мы всегда говорили о тех дисбалансах, которые есть из-за массовой долгосрочной льготной ипотеки. Но вот уже этой льготной ипотеки нет почти три месяца, но мы видим, к сожалению, как всегда, начинают возникать схемы, очень креативные: и так называемые "льготные" ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, варианты без первоначального взноса, рассрочка с трансформацией в ипотеку. Множество схем, внешне они очень красивы, привлекательны, но, когда мы анализируем, все это сводится к завышению цен на квартиры. И мы реально можем поставить людей, которые входят в эти схемы, в тяжелую ситуацию, в случае если у них будут проблемы, то денег после продажи квартиры не хватит на выплату остатка долга", - заявила Набиуллина.

"Здесь, конечно, нужно наводить порядок. Что меня радует, буквально на днях был утвержден ипотечный стандарт, правда, после длительных дискуссий. Спасибо банкам, что все-таки удалось об этом договориться, и мы надеемся, что этот стандарт будет соблюдаться. Нам еще нужно с вами надзорный стандарт сделать", - добавила Набиуллина.

"Но хочу еще раз подчеркнуть (я не первый раз это говорю, но когда-то он будет последним, извините), если такие схемы будут плодиться, мы будем настойчиво просить законодателя утвердить тот ипотечный стандарт, за который банки не смогут выходить. То есть они могут выдавать только по тем продуктам, которые будут правильно прописаны в законе. Это, конечно, сузит возможности банков, но тогда защитит интересы заемщиков, если мы, как банковское сообщество, не будем делать это сами", - заявила глава ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, модерирующий сессию с участием Набиуллиной, заявил, что готов рассмотреть законодательное закрепление ипотечного стандарта.