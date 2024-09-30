Средняя ставка по ипотеке в августе снизилась до 9,3% из-за роста доли кредитов с господдержкой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банки в августе 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 375,1 млрд рублей, что на 5,4% больше чем в июле, количество кредитов снизилось на 6,6%, до 100,1 тыс., следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В сопоставлении с августом 2023 года, когда наблюдался всплеск активности ипотечных заемщиков, объем предоставленных ИЖК снизился на 55,8%, количество - на 53,7%.

Как отмечается в обзоре ЦБ, более половины ИЖК (52,2%) продолжали выдаваться по программам господдержки, было предоставлено 195,7 млрд рублей (+6,0% за месяц).

Наибольший прирост пришелся на программу "Семейная ипотека": после низких результатов июля выдачи в августе увеличились в 2,2 раза, до 173,1 млрд рублей.

Одновременно существенно сократилось предоставление "ИТ-ипотеки" (в 17,2 раза, до 1,8 млрд рублей) из-за временной приостановки приема заявок по программе с последующим ужесточением условий.

Предоставление ИЖК на рыночных условиях в августе увеличилось - на 4,6%, до 179,4 млрд рублей.

На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки в августе доля ИЖК, предоставленных на рынке строящегося жилья (ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) и ИЖК на цели строительства индивидуального жилищного строительства (ИЖС)), увеличилась до 55,2%, объем таких кредитов увеличился по сравнению с июлем на 13,4%, до 207,2 млрд рублей, что тем не менее ниже среднего значения за первое полугодие 2024 года (311,9 млрд рублей).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе 2024 года снизилась до 9,3% годовых с 10,2% в июле, что связано с увеличением доли кредитов по программам господдержки под более низкую ставку. Практически прекратились выдачи по программе "Льготная ипотека" и возросла доля "Семейной ипотеки", ставки по которой ниже. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась до 6,4% (+0,2 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 11,9% против 12,5% месяцем ранее.

Задолженность по ИЖК на 1 сентября составила 19,8 трлн рублей, незначительно увеличившись за месяц на 0,6%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 20,8%, обеспечив порядка 63% прироста общей задолженности по кредитам физлиц. При этом задолженность по ИЖК по ДДУ второй месяц подряд сократилась (-0,8% за месяц, до 4,9 трлн рублей).

По итогам сентября ожидается сохранение выдачи ипотеки с господдержкой на уровне августа. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели сентября было предоставлено около 154 млрд рублей (123 млрд рублей за аналогичный период августа).