Добыча нефти и конденсата в РФ в 2024 году может составить от 515 до 521 млн т

Такие оценки привел вице-премьер РФ Александр Новак

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам 2024 года составит от 515 до 521 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Есть такие оценки от 515 до 521 (млн тонн). В этом диапазоне", - сказал Новак, отвечая на вопрос о прогнозе добычи в РФ нефти с конденсатом на текущий год.

По итогам 2023 года добыча нефти и газоконденсата в России снизилась на 0,9%, до 530,6 млн тонн. Прогноз социально-экономического развития страны предполагал дальнейшее снижение этого показателя в 2024 году - до 523 млн тонн в базовом варианте.

Новак ранее отмечал, что снижение нефтепроизводства в России обусловлено договоренностями и обязательствами страны в рамках ОПЕК+.