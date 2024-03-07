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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Запрет публикации статистики по добыче нефти и газа продлили до апреля 2025 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Публикация этих сведений, по предыдущему распоряжению правительства, была приостановлена в апреле 2023 года сроком до 1 апреля 2024 года.

Как сообщалось, Росстат не публикует ежемесячную, ежеквартальную и годовую статистику по добыче нефти, газа и газового конденсата.

Правительство РФ
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