Запрет публикации статистики по добыче нефти и газа продлили до апреля 2025 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Публикация этих сведений, по предыдущему распоряжению правительства, была приостановлена в апреле 2023 года сроком до 1 апреля 2024 года.

Как сообщалось, Росстат не публикует ежемесячную, ежеквартальную и годовую статистику по добыче нефти, газа и газового конденсата.