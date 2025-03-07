Ритейлер Costco увеличил квартальную выручку сильнее прогнозов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, во втором квартале 2025 фингода увеличил чистую прибыль и выручку, причем прибыль оказалась чуть хуже прогнозов рынка, а выручка превзошла ожидания.

В квартале, который завершился 16 февраля, чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, или $4,02 в расчете на акцию, по сравнению с $1,74 млрд, или $3,92 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 9%, до $63,7 млрд с $58,44 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере $4,09 на акцию при выручке в $63,1 млрд.

Сопоставимые продажи Costco увеличились на 6,8%, лучше ожидавшегося роста на 6,4%. В том числе в США показатель повысился на 8,3%, в Канаде - на 4,6%, в других странах - на 1,7%.

Costco на текущий момент управляет 897 магазинами-складами, 617 из которых находятся в США и Пуэрто-Рико. Компания также является оператором сайтов электронной торговли в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии и Австралии, а также на Тайване.

Акции Costco на дополнительных торгах в четверг подешевели на 1,3%. Как пишет MarketWatch, это во многом вызвано тем, что до публикации отчетности бумаги компании торговались вблизи исторических максимумов, а котировки превышали ожидаемую прибыль на акцию в ближайший год примерно в 55 раз. С начала 2025 года капитализация компании увеличилась на 12%, до $455,7 млрд.