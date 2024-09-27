"Норникель" и "РусГидро" заключили сделку по покупке углеродных единиц

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Норникель" и "РусГидро" подписали договор купли-продажи углеродных единиц. Как говорится в сообщении "Норникеля", этот контракт стал крупнейшей на данный момент публичной сделкой на национальном углеродном рынке.

"Норникель" покупает у "РусГидро" углеродные единицы в объеме 10 000. Они получены от реализации энергокомпанией климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ.

Информация о купленных углеродных единицах будет внесена в Реестр углеродных единиц РФ на счет "Норникеля". Компания при необходимости может списать углеродные единицы со своего баланса, тем самым уменьшая валовые выбросы парниковых газов и затраты на уплату будущего углеродного налога, пояснил "Норникель".

"Это очередной шаг к декарбонизации производственного цикла и выпуску продукции, соответствующей современным экологическим трендам", - заявил вице-президент "Норникеля" по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Согласно утвержденной в 2021 году стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, к середине века эмиссию парниковых газов планируется сократить на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. Для достижения этих целей в России осуществляется климатическая политика, утверждена Климатическая доктрина, принимаются меры по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, в том числе посредством создания условий для реализации добровольных проектов по сокращению выбросов таких газов.