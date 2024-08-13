"Полюс" выпустил первые 2,2 млн углеродных единиц

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" прошел верификацию результатов первого этапа климатического проекта, реализованного в Красноярском крае на месторождениях Олимпиада и Благодатное.

Как сообщила компания, в результате перевода части потребителей с генерации на угольном и нефтяном топливе на менее углеродоемкое электроснабжение из сетей в российском реестре "Контур" зарегистрированы 2 млн 156 тыс. 797 углеродных единиц (УЕ), эквивалентных сокращению выбросов парниковых газов. Перевод осуществлен в рамках первого для компании климатического проекта.

Общий период реализации проекта составляет 10 лет – с 2018-го по 2028 год. Ожидается, что в 2028 году по итогам второго этапа будет выпущено еще около 2 млн углеродных единиц.

"По итогам реализации общий объем сокращения выбросов парниковых газов составит более 4 млн тонн СО2-эквивалента, но уже сейчас мы выпустили половину от этого объема. Это значительный результат, который позволит компании стать ведущим участником российского углеродного рынка и попасть в тройку лидеров по объему выпущенных углеродных единиц", - отмечает начальник управления по устойчивому развитию "Полюса" Дарья Григорьева (ее слова приводятся в сообщении).

Всего в реестре углеродных единиц в настоящее время зарегистрировано более 30 проектов, предполагающих выпуск почти 81 млн УЕ.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Сейчас разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.