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Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре снизился сильнее прогноза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре снизился до 96,2 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии.

По пересмотренным данным, в августе этот показатель составил 96,5 пункта, а не 96,6 пункта, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал снижение индекса до 96,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в сентябре упал до минус 10,9 пункта с минус 9,9 пункта в августе, индикатор потребительского доверия вырос до минус 12,9 пункта с минус 13,5 пункта.

Индекс доверия в сфере услуг увеличился до 6,7 пункта с августовских 6,4 пункта.

Еврокомиссия еврозона
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