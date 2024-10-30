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В октябре сводный индекс доверия в еврозоне неожиданно снизился

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне уменьшился до 95,6 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии. Это минимальный уровень за полгода.

По пересмотренным данным, в сентябре этот показатель составлял 96,3 пункта, а не 96,2 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса до 96,3 пункта с объявленного ранее сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце опустился до минус 13 пунктов, что является самым низким значением с лета 2020 года, по сравнению с минус 11 пунктов в сентябре.

Индикатор в сфере услуг не изменился - 7,1 пункта. При этом индекс потребительского доверия вырос до минус 12,5 пункта против минус 12,9 пункта в прошлом месяце.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев поднялся до 13,3 пункта с 11 пунктов. Это самый высокий уровень за последние восемь месяцев.

еврозона Еврокомиссия
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