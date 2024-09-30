Глава ФАС считает, что повышение приоритета перевозки топлива должно учитывать направления

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Повышение приоритета железнодорожных перевозок нефтепродуктов должно учитывать направление отправки топлива - на внутренний рынок или на экспорт. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Приоритет перевозок нефтепродуктов жд-транспортом - вопрос важный. Должны быть решения руководства, чтобы нефтепродукты получили приоритет, как уголь - 3-я. Сейчас нефтепродукты в 3-ей. Пока не действуют правила недискриминационного доступа, они отложены до 1 января. Чтобы их донастроить, нужно решение руководства, как это было по углю с Кузбассом", - сказал он.

На вопрос, какова позиция ФАС относительно возможности будущего повышения приоритетности жд-перевозок нефтепродуктов, он ответил: "Надо посмотреть, в каких направлениях - если это внутренний рынок - это одна история, если экспорт - другая. Нужно всё правильно посчитать. Это же вопрос провозной способности".

Временные правила перевозок по сети ОАО "Российские железные дороги", устанавливающие основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре (ПНД), продолжат действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

В рамках этих временных правил приоритетность жд-перевозки нефтепродуктов была повышена до 3-ей группы. Ранее топливо было в 6-й группе, но после того, как в России весной 2024 года во второй раз был введен запрет на экспорт бензинов, железная дорога столкнулась с проблемой их транспортировки внутри страны. В итоге топливо было временно переведено в 3-ю группу приоритета.

В настоящее время ведомства обсуждают вопрос постоянного сохранения приоритетности перевозки нефтепродуктов по железной дороге в 3-ей группе, финального решения пока нет.