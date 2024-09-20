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GM отзовет в США 450 тысяч машин из-за датчика уровня тормозной жидкости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - General Motors Co. отзывает в США 449 671 автомобиль в связи с неверной работой датчиков, предупреждающих водителя о слишком низком уровне тормозной жидкости, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA).

Под отзыв попали несколько моделей внедорожников 2023 и 2024 годов выпуска в связи с несоответствием их тормозных систем правилами безопасности. В случае утечки тормозной жидкости у пострадавшего транспортного средства могут начаться проблемы с работой педали тормоза до того, как загорится сигнальный датчик, объяснило NHTSA. Это повышает риск аварии.

Проблема вызвана расхождениями в работе программного обеспечения и электронного модуля управления тормозной системой.

GM устраняет эту проблему с помощью обновления ПО.

Проблему выявил и довел до внимания компании один из ее инженеров в рамках внутренней программы контроля безопасности еще в апреле. Компании не известно о случаях аварий из-за неисправности датчика уровня тормозной жидкости.

С начала 2024 года капитализация GM выросла на 35%.

GM NHTSA США
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