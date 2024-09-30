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Промышленный PMI в Китае в сентябре обновил максимум за пять месяцев

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня пятый месяц подряд.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце вырос до 49,9 пункта с 48,9 пункта в августе, занятости - до 48,2 пункта с 48,1 пункта. В то же время индикатор экспортных продаж снизился до 47,5 пункта с 48,7 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, составил 52 пункта, как и месяцем ранее.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце понизился до минимальных с декабря 2022 года 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе.

Индикатор оптимизма в этих секторах уменьшился до 54,4 пункта с 55,3 пункта.

Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,4 пункта (максимум с июня) по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц.

Китай
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