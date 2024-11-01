Китай полностью открыл производственный сектор для иностранных инвесторов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китай отменил все ограничения на доступ иностранных инвесторов к обрабатывающей промышленности страны, что стало знаковым шагом для второй по величине экономики мира, сообщает "Синьхуа".

1 ноября вступил в силу перечень запрещенных для иностранных инвестиций секторов экономики, и из него были исключены последние два пункта, связанные с производством. Число "закрытых" отраслей сократилось до 29.

Новый документ подразумевает, что производственная отрасль Китая достигла лидирующего в мире уровня открытости. Почти все развивающиеся страны вводят ограничения на иностранные инвестиции в данный сектор, и даже некоторые развитые государства продолжают сохранять определенные ограничения, отмечают эксперты Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC).

В 2010 году объем добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности КНР впервые превысил аналогичный показатель США. В 2023 году на его долю пришлось примерно 30% общемирового объема, что позволяет стране оставаться в статусе крупнейшего производителя в мире в течение 14 лет подряд.

В последние годы в Китае наблюдается устойчивый рост прямых иностранных инвестиций (FDI, ПИИ) в высокотехнологичное производство. В январе-сентябре этого года в отрасли по производству медицинского оборудования и приборостроения, а также в сектор производства компьютерной и офисной техники объем фактически использованных зарубежных инвестиций вырос соответственно на 57,3% и 29,2% в годовом сравнении.