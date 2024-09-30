Петербургский международный экономический форум в 2025 году пройдет 18-21 июня

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум в 2025 году состоится с 18 по 21 июня, сообщается на сайте Росконгресса в понедельник.

"ПМЭФ-2025 пройдет в момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами, – от необходимости ускоренной цифровизации до борьбы с климатическими изменениями. Форум станет не только площадкой для обсуждения этих вопросов, но и для выработки конкретных практических решений, способных адаптировать глобальную экономику к новым условиям", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Он напомнил, что в 2024 году в форуме приняли участие более 21 тыс. человек из 139 стран и территорий, заключена тысяча соглашений на сумму 6,4 трлн рублей.

"Особо стоит отметить участие большого количества представителей стран объединения БРИКС, где Россия председательствует в 2024 году. Присутствие стран БРИКС способствовало не только укреплению экономического сотрудничества, но и созданию новых инициатив в области устойчивого развития и инфраструктурных проектов. Эти достижения подтверждают необходимость продолжения диалога на самом высоком уровне. Уверен, ПМЭФ-2025 станет ключевым инструментом для разработки новых стратегий, позволяющих справляться с глобальными экономическими вызовами", - сказал Кобяков.