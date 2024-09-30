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Brent подорожала до $72,33 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в понедельник.

К 18:25 по Москве наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (1,1%) до $72,33 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на на Brent, срок биржевого обращения которых истекает с завершением сессии 30 сентября, дорожают на на $0,01 (0,01%) до $71,99 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,72 (1,06%), до $68,9 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные стало известно, что убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

Ожидания увеличения предложения на нефтяном рынке, однако, "затрудняют оценку дальнейшего направления цен", отмечает аналитик Global X Management Рохан Редди.

На прошлой неделе Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Кроме того, добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Brent ОПЕК Саудовская Аравия Израиль Ближний Восток Ливия WTI
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