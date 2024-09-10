Потребительские цены в Германии в августе ожидаемо выросли на 2%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении после роста на 2,6% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%.

В июле в помесячном выражении был отмечен рост на 0,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2% в годовом выражении и снижение на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе увеличились на 1,9% в годовом выражении. Относительно июля они уменьшились на 0,1%.

Эксперты ожидали подъема на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,1% в помесячном.