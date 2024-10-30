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В Германии в октябре инфляция выросла на 2,4%, сильнее прогноза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2024 года выросли на 2,4% в годовом выражении после роста на 1,8% в сентябре, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

К сентябрю потребительские цены увеличились на 0,4%.

В сентябре в помесячном выражении было отмечено падение на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,1% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2% в годовом выражении. Относительно сентября они поднялись на 0,4%.

Эксперты ожидали подъема на 1,8% в годовом выражении и подъема на 0,2% - в помесячном.

Destatis Германия
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