Доходы бюджета от утильсбора на транспорт в 2025 году вырастут почти вдвое

Ожидается, что в 2025-2027 годах в бюджет поступит в общей сложности 7,2 трлн рублей от утильсбора на транспорт: в 2025 году - чуть более 2 трлн рублей, в 2026 году - около 2,5 трлн рублей, в 2027 году - свыше 2,7 трлн рублей. Предполагается, что в ближайшие годы бОльшая часть поступлений продолжит обеспечиваться утильсбором, уплачиваемым за импортированные машины. Однако ситуация должна постепенно меняться в пользу роста выпуска автотехники внутри России. Так, если по итогам 2024 года более 60% доходов от утильсбора - 680 млрд рублей из общего 1 трлн рублей - планируется к поступлению в бюджет от ввезенных автомобилей, то в 2027 году локально произведенный транспорт должен обеспечить чуть больше половины - около 1,5 трлн рублей из общих 2,7 трлн рублей.

"Основным фактором изменения поступлений доходов от платежей при пользовании природными ресурсами является увеличение поступлений доходов от уплаты утилизационного сбора в связи с введением с 1 октября 2024 года в отношении колесных транспортных средств пошаговой ежегодной индексации утилизационного сбора на период до 2030 года, а также механизма отложенной индексации утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку.

Как сообщалось, утильсбор на автомобильную технику с 1 октября 2024 года будет проиндексирован в среднем на 70-85%. Рост ставок сбора в пределах 20% также произойдет и с 1 января 2025 года. В дальнейшем, как предполагает утвержденная правительством шкала его долгосрочной индексации, сбор будет планово повышаться на эту же величину каждый год до 2030 года. Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с 1 октября 2024 года вырастет с нынешних 300,6 тысячи рублей до 556,2 тысячи рублей, а с 1 января 2025 года - уже до 667,4 тысячи рублей. В 2027 году, которым сейчас ограничен горизонт планирования федерального бюджета, сбор с наиболее массовых легковушек, согласно утвержденной шкале индексации, будет составлять 800,8 тысячи рублей.

Оценка доходов федерального бюджета от утильсбора на транспорт в 2024 году и 2025-27 годы, млрд рублей*

Доходы от утильсбора на транспорт 2024г 2025г 2026г 2027г Общий объем поступлений 1079,8 (943) 2011,5 (949,6) 2451,6 (943,1) 2716 - с произведенных в РФ 399,5 (411,9) 871,5 (466,8) 1202,8 (518,3) 1451,5 - с импортированных в РФ 680,2 (531,1) 1140 (482,8) 1248,8 (424,8) 1264,6

* - в скобках приведены прогнозные показатели за соответствующие периоды, которые публиковались год назад при подготовке бюджета 2024-26 годов.

Проект бюджета на трехлетку 2024-26 годов предполагал значительно более консервативный прогноз поступлений от утильсбора. Вместе с тем, год назад ожидалось, что бОльшая часть поступлений будет обеспечиваться локальным производством с 2026 года, тогда как теперь эти планы сдвинуты на год "вправо".

Выпуск легковых автомобилей в России, по данным Росстата, в январе-августе 2024 года вырос на 47,2%, до 442 тыяч штук. Грузовиков за тот же период в стране было выпущено 122 тысячи штук (+13%). Импорт новых легковых автомобилей в Россию, как сообщало ранее аналитическое агентство "Автостат", за 8 месяцев 2024 года вырос на 52,6%, до 578,8 тысячи штук. Рынок новых легковых автомобилей в России за тот же период, по оценке "Автостата", составил чуть более 1 млн штук (+65,3%).

Утилизационный сбор - введенный в 2012 году платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в России и каждый ввезенный в страну автомобиль. Размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на повышающий коэффициент, который зависит от вида транспорта, его массы, возраста и объема двигателя. Все автопроизводители, имевшие производство в России и подписанный с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), до 2019 года получали от государства промсубсидии, которые фактически являлись компенсацией уплаченного ими утильсбора. Такой порядок продолжает действовать и сейчас, но с 2020 года компенсация сбора стала частично, а с 2022 года - полностью "привязана" к уровню локализации продукции, который оценивается в баллах правительственного постановления №719.