Маткапитал может составить 676 тыс. руб. на первого ребенка и 893 тыс. руб. на второго

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Материнский капитал планируется проиндексировать на 7,3% в следующем году, в результате его величина может составить более 676 тыс. руб. на первого ребенка и более 893 тыс. руб. на второго, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Согласно документу, величина маткапитала в 2025 году на первого ребенка составит 676 тыс. 398,58 руб., в 2026 году - 706 тыс. 836,52 руб., в 2027 году - 735 тыс. 109,98 рублей.

На второго и последующих детей величина поддержки в 2025 году составит 893 тыс. 835,55 руб., в 2026 году - 934 тыс. 058,15 руб., в 2027 году - 971 тыс. 420,48 руб.

Размер индексации материнского капитала будет определен исходя из инфляции за предыдущий год. В 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4%.

В документе указывается, что расходы на маткапитал в соответствии с Федеральным законом предусмотрены в 2025 году в сумме 536,71 млрд рублей, исходя из ожидаемого количества обращений - 1 млн 357,65 тыс. человек, в 2026 году - 581,69 млрд рублей (1 млн 370,47 тыс. человек), в 2027 году - 624,86 млрд рублей (1 млн 388,52 тыс. человек), включая расходы на предоставление маткапитала гражданам России за рубежом.