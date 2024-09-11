Выплата остатков средств из маткапитала до 10 тыс. руб. начнется с сентября

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Остатки средств из материнского капитала до 10 тысяч рублей будут выплачиваться гражданам России уже в сентябре, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тыс. рублей", - сказал Котяков, отвечая на вопрос агентства о сроках начала выплаты остатков средств.

"Сейчас принято решение и буквально на днях начнется выдача остатков средств маткапитала до 10 тыс. рублей. Президентом была поставлена такая задача. Мы технически к этому уже готовы: проект нормативного акта о порядке таких выплат тоже уже согласован и в ближайшее время должен быть подписан председателем правительства", - добавил министр.

Как сообщали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, семьям планируется выплатить 1,5 млрд руб. из остатков материнского капитала. По данным Котякова, получить остаток до 10 тыс. руб. смогут более 730 тыс. российских семей. Все они получат соответствующее уведомление от Соцфонда в личном кабинете на портале Госуслуг.

Материнский капитал - мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". С 2007 года материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей. С 2020 года программа распространяется на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка.

С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован и составил 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго ребенка.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 9:00.