Минтруд ожидает, что маткапиталом воспользуются более 1 млн граждан в 2025 г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Материнский капитал планируется проиндексировать на 7,3% с 1 февраля, его рост на первого ребенка по сравнению с 2024 годом составит 46 тысяч рублей и 61 тысяч рублей на второго, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"Рассчитываем, что средствами маткапитала воспользуются более 1 млн граждан", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в понедельник.

"Таким образом, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка - почти 900 тысяч, 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого", - сообщил министр.

Он напомнил, что материнский капитал индексируется ежегодно 1 февраля на величину фактической инфляции за прошлый год.