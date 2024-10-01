Кабмин РФ не планирует продлевать экспортные пошлины на удобрения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов.

"В целом пошлины (на удобрения - ИФ) отменяем с 1 января 2025 года. Мы сейчас им повысили НДПИ, как вы знаете, со следующего года", - сказал он.

"Сейчас планов ее (пошлину - ИФ) пролонгировать нет", - добавил Сазанов.

Действующие экспортные пошлины на удобрения вводились в два этапа. С 1 сентября 2023 года начала действовать комбинированная экспортная пошлина с адвалорной ставкой 7% и специфическими (то есть минимальными) ставками в размере 1100, 1800 и 2100 рублей за тонну азотных, калийных и фосфорных/сложных удобрений соответственно.

С 1 октября 2023 года правительство РФ установило привязанные к курсу рубля экспортные пошлины на широкий перечень товаров, куда попали и удобрения. При курсе выше $80 руб./$1 для них была введена надбавка в 3 процентных пункта к уже действующей адвалорной ставке - то есть пошлина выросла до 10%.

Оба вида пошлин вводились сроком до 31 декабря 2024 года. Минфин ранее говорил, что одновременно с повышением НДПИ для производителей удобрений со следующего года "курсовая" экспортная пошлина будет отменена. Однако собеседники "Интерфакса" в отрасли высказывали опасения, что правительство может сохранить комбинированную пошлину со ставкой 7%.