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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Россия вводит комбинированную пошлину на экспорт ряда видов удобрений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - - РФ с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 30 августа, оно опубликовано на официальном портале правовых актов вечером в четверг.

Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 рублей/т.

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