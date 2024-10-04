"ДОМ.РФ" сообщил об увеличении доли рыночной ипотеки в объеме выдачи на 20-30%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доля выдачи рыночной ипотеки выросла на 20-30% на фоне завершения и изменения льготных программ, заявил замгендиректора "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс на сессии "Инструменты поддержки отрасли в эпоху турбулентности: как выстоять и двигаться вперед?" на полях XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"...Сейчас практически выдается даже чуть больше кредитов, чем предполагалось. В среднем где-то за июль-август было выдано 110 тыс. кредитов ипотечных. Причем мы видим, что за это время начала расти, как ни странно, и доля рыночной ипотеки. (...) Июль-август относительно средних значений первого полугодия был - это рост на 20-30%", - сказал он.

Он связал это с увеличением доходов населения. В целом спрос на ипотеку относительно первой половины 2024 года упал на 15-20% в количественном выражении и на 25-30% - в денежном.

Ниденс подчеркнул, что по итогам этого года может быть выдано около 1,5 млн ипотек.

"Это значительно меньше, чем в прошлом году. Но прошлый год, все застройщики помнят, был рекордный по объему продаж, это было связано и как раз с тем, что во втором полугодии началась тенденция к увеличению ключевой ставки. Все ожидали рост ставок по ипотеке, соответственно, старались купить объекты недвижимости быстрее", - объяснил Ниденс.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может уточнить свой июльский прогноз по росту ипотеки в этом году в октябре. По прогнозу Центробанка, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7-12%. По словам Набиуллиной, после пересмотра параметров адресных программ по льготной ипотеке последняя тоже увеличивается в объемах, но пока делать выводы о долгосрочных тенденциях тяжело.

Программа "Льготная ипотека с господдержкой" была запущена в 2020 году как мера поддержки строительной отрасли в период пандемии. 1 июля она закончила свое действие. В начале июля министерство финансов России объявило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.