Brent подешевела до $71,32 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем во вторник на опасениях роста предложения на мировом рынке топлива.

К 14:24 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,53%), до $71,32 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,45 (0,66%), до $67,72 за баррель.

Марка Brent завершила третий квартал падением на 16,9%, WTI за квартал потеряла 16,4%.

Негативным фактором для рынка остаются ожидания, что ОПЕК+ начнет постепенное увеличение добычи с 1 декабря. Эти планы могут получить подтверждение по итогам очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 2 октября.

Также рынок следит за событиями на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Власти Ирана, которые поддерживают группировку, пока воздержались от нанесения или угроз нанесения ответных ударов по Израилю, отмечает MarketWatch.

"Иран, по всей видимости, пока не заинтересован в военной конфронтации с Израилем. Это подтверждается отсутствием каких-либо действий в ответ на убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в конце июля, в котором обвиняют Израиль", - написал аналитик по сырьевым товарам в Commerzbank Карстен Фрич.

"Если между Ираном и Израилем не случится прямого конфликта, влияние на поставки нефти будет ограниченным. Поэтому нет необходимости закладывать более высокую наценку на риск в нефтяные котировки", - отметил аналитик, добавив, что ситуация может измениться в любой момент.