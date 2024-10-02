Нефть Brent подорожала до $74,86 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъем утром в среду после существенного роста накануне, вызванного ракетной атакой Ирана против Израиля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени составляет $74,86 за баррель, что на $1,3 (1,77%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,86 (2,6%), до $73,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $1,35 (1,93%), до $71,18 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $1,66 (2,4%), до $69,83 за баррель.

Накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Иран добывает примерно 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объема, отметил замдиректора по исследованиям в CFRA Research Стюарт Гликман.

"Если Израиль выведет из строя часть этих мощностей, рынку придется адаптироваться к сокращению свободных мощностей в регионе", - сказал он, добавив, что в худшем сценарии мировой рынок лишится всего этого объема.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.