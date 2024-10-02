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Израиль еще в апреле предупреждал Тегеран о возможности прямого удара по ядерным или нефтяным объектам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Израиль уже после первой ракетной атаки Ирана в апреле дал понять, что в случае повторения таких действий нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам, сообщает The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица.

"Израиль ясно дал понять Ирану, что ответит на любой удар по израильской территории вне зависимости от его масштаба и наличия или отсутствия жертв... Израиль четко заявил, что нанесет прямой удар по иранским ядерным или нефтяным объектам", - говорится в сообщении издания.

Собеседники издания заявили, что Иран предупредил их об атаке на Израиль вечером в понедельник. По их словам, в Иране говорили о намерении провести удары, похожие на те, которые они провели в апреле.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.

Израиль Иран ЦАХАЛ
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