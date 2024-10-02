Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $75,81 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, ускорился днем в среду.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:04 по московскому времени подскочили на $2,25 (3,06%), до $75,81 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превышали $76 за баррель впервые за месяц.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на $2,34 (3,35%), до $72,17 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 2,4%.

Как сообщалось, вечером во вторник Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Теперь участники рынка ждут ответных мер от израильских военных.

The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

"Израиль может повредить или уничтожить объекты нефтяной инфраструктуры Ирана", - отметил Тамаш Варга из брокерской компании PVM.

По оценке замдиректора по исследованиям в CFRA Research Стюарта Гликмана, Иран добывает около 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объема.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что нефть может подешеветь до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи. Слова министра со ссылкой на источники приводит The Wall Street Journal. Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц особо выделил Ирак и Казахстан.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Официальные данные будут обнародованы позднее в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей.