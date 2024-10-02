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Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) начали очередную встречу в формате видеоконференции, сообщил "Интерфаксу" один из членов делегаций.

Источники агентства ранее предполагали, что в повестке заседания вряд ли будут вопросы, касающиеся изменения уровней добычи альянса.

Традиционно мониторинговый комитет изучает ситуацию на рынке и отслеживает исполнение странами-участницами своих обязательств по снижению добычи нефти.

JMMC проходит на фоне очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ракетной атаки Ирана на Израиль 1 октября, которая поспособствовала росту нефтяных котировок. На текущий момент стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures находится в районе $75,5 за баррель.

При этом еще на прошлой неделе стоимость Brent опускалась ниже $72 за баррель. Этому способствовала статья, опубликованная в газете Financial Times со ссылкой на источники. В материале издания сообщалось, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи с 1 декабря, когда ряд стран ОПЕК+ должен приступить к постепенному сворачиванию добровольных сокращений. По информации FT, королевство намерено отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель, чтобы не допустить дальнейшего уменьшения своей доли рынка.

Кроме того, газета The Wall Street Journal в день заседания мониторингового комитета альянса сообщила подробности телефонной конференции ряда участников ОПЕК+, прошедшей на прошлой неделе, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман допустил падение цен на нефть до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи. Участники того разговора восприняли его заявления как завуалированную угрозу ценовой войны с целью сохранения рыночной доли королевства, пишет издание. Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц особо выделил Ирак и Казахстан.

ОПЕК+
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