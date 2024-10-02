В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на мировые активы остаются завышенными и могут перейти к значительному снижению на фоне растущего беспокойства по поводу геополитических рисков, полагают аналитики Банка Англии.

"Оценки стоимости нескольких классов активов, особенно акций, быстро вернулись к повышенным уровням после снижения в августе. Рынки остаются уязвимыми перед лицом резкой коррекции", - говорится в ежеквартальном отчете комитета по финансовой политике британского ЦБ.

"Глобальная уязвимость остается существенной, как и неопределенность в отношении геополитической обстановки и перспектив мировой экономики", - отмечается в сообщении.

Уровень опасений по поводу геополитических рисков достиг максимума с 2008 года, свидетельствуют результаты проводимого дважды в год опроса ведущих финансовых компаний, работающих в Великобритании.

В центре внимания участников рынка остаются конфликт на Ближнем Востоке и Украине, а также президентские выборы в США.

Эксперты Банка Англии отмечают, что чистый объем "коротких" позиций хедж-фондов в гособлигациях США достиг $1 трлн, увеличившись с июня на $125 млрд. Если фондам придется в спешном порядке закрывать эти позиции, то это может привести к серьезному стрессу для финансовой системы.

Аналитики регулятора также выделили проблему с высоким уровнем госдолга в крупнейших экономиках мира, что угрожает их финансовой стабильности. В самой Великобритании госдолг достиг 100% от ВВП, чего не наблюдалось с начала 1960-х годов.

Банк Англии снизил процентную ставку в августе до 5% и сохранил ее на этом уровне в сентябре. Рынки видят 90-процентную вероятность снижения ставки до 4,75% по итогам следующего заседания, которое состоится 7 ноября.