Ставки по ипотеке в США выросли рекордными темпами более чем за год

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 октября, подскочил на 22 базисных пункта и составил 6,36%, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Показатель увеличился по итогам второй недели подряд, причем темпы роста стали рекордными с июля 2023 года, а размер ставки обновил максимум с августа.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю уменьшилось на 5,1% после снижения на 1,3% неделей ранее. В том числе количество заявок на покупку нового дома практически не изменилось, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки упало на 9%.

Главный экономист MBA Майк Фратантони отметил, что активность участников обычных программ рефинансирования ипотеки, которые быстрее реагируют на изменение ставок, чем участники государственных программ, упала особенно резко за последнюю неделю.

Причиной же резкого роста ставок по ипотеке аналитики называют падение ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов в ноябре. Теперь рынок в среднем ожидает более умеренного снижения, на 25 б.п.