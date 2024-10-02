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В США в III квартале продажи электрокаров Ford выросли на 12%, GM - взлетели на 60%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В США в третьем квартале 2024 года продажи автопроизводителя Ford Motor Co. увеличились на 1% в годовом измерении, до 504 039 машин. Продажи электромобилей выросли на 12% - до 23 509 штук, говорится в пресс-релизе Ford.

General Motors Co. (GM) в минувшем квартале зафиксировала снижение продаж в США на 2%, до 659 601 автомобиля. При этом реализация электромобилей GM подскочила на 60%, достигнув очередного рекорда - 32 195 единиц.

В целом рынок автомобилей США упал на 2% в третьем квартале, отмечается в сообщении Ford.

С начала 2024 года продажи машин Ford выросли на 2,7%, до 1,548 млн единиц, реализация электромобилей подскочила на 45%.

Ford Ford Motor General Motors США
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