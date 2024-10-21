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Politico узнало о планах ЕС ужесточить санкции против поставок Россией СПГ и нефти

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе хотят усилить санкционное давление на Россию, вводя ограничительные меры против ее экспорта сжиженного природного газа и нефти, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Нам нужно принять факт, что санкционный режим не работает как должно. Есть проблемы с СПГ, с нефтью, с конкретными товарами", - заявил изданию неназванный дипломат из страны ЕС.

Однако, по словам дипломатов и чиновников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался периодом председательства его страны в Совете ЕС, чтобы фактически поставить обсуждение санкций на паузу. В январе Венгрию сменит Польша, которая ранее дала понять, что хочет воспользоваться шестью месяцами председательства для ужесточения позиции по поставкам топлива из России в ЕС и для прояснения вопроса, какие его объемы попадают в Евросоюз.

"Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивного блокирования Венгрией, будут немедленно решены", - заявил другой дипломат.

В распоряжении Politico оказался документ, который призывает более тщательно проверять источники происхождения топлива, попадающего в ЕС.

Ранее 10 стран, включая Францию, Чехию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, выразили обеспокоенность в связи с тем, что, по их словам, наблюдается рост поставок в ЕС российского СПГ.

Однако новый пакет санкций должна в начале предложить Еврокомиссия. "Первым делом, нам нужна инициатива Еврокомиссии. Мы не сможем обвинять Венгрию, если у нас не о чем будет говорить", - объяснил еще один дипломат ЕС.

Кроме того, в ЕС требуется единогласие для одобрения новых санкций. Таким образом, хотя Будапешт более не будет председательствовать в Совете ЕС, его одобрение все равно будет нужно.

Виктор Орбан Еврокомиссия Евросоюз Польша
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